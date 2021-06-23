انتخاب ليبيا عضوا بالمجلس التنفيذي للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات باليونسكو

انتخبت ليبيا عضوا في المجلس التنفيذي للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو، في الانتخابات التي جرت الاثنين الماضي.

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وجاءت الانتخابات خلال أعمال الدورة 31 للجمعية العامة للجنة، المنعقدة في الفترة من 14 إلى 25 يونيو الحالي، وفق ما أعلن مكتب المندوب الليبي في اليونسكو في بيان الثلاثاء.

وتعد هذه اللجنة الهيئة الوحيدة داخل منظومة الأمم المتحدة المختصة بعلوم البحار، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي وتنسيق البرامج في مجال البحوث والخدمات وبناء القدرات، من أجل معرفة المزيد عن طبيعة وموارد المحيطات والمناطق الساحلية، وتطبيق تلك المعرفة لتحسين الإدارة، والتنمية المستدامة، وحماية البيئة البحرية، وعمليات صنع القرار للدول الأعضاء فيها.

وشدد البيان على أن ليبيا تدرك أهمية البحار والمحيطات والموارد البحرية، إذ تملك أطول شاطئ مطل على جنوب البحر الأبيض المتوسط، وتسعى لتوظيف أهميته في خطط التنمية المستدامة، والمساهمة في تعزيز اقتصادها من الثروات المختلفة المتوفرة في مياهها الإقليمية، وخلق سواحل نظيفة جالبة للسياح مما يزيد في نموها الاقتصادي.

وتابع البيان أن ليبيا تستهدف من خلال هذه العضوية زيادة المساهمة في الدور الفريد للجنة، من أجل نشر الوعي بقيمة وأهمية البحار والمحيطات والمحافظة عليها من التلوث والعبث بمقدراتها، وكذلك التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه، والحفاظ على صحة النظم البيئية في البحار والمحيطات.

ووفق البيان، تضم اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات في عضويتها 150 دولة، ويتألف مجلسها التنفيذي من عضوية 40 دولة يتم انتخابها كل سنتين خلال اجتماعات الجمعية العمومية للجنة.

المصدر: "بوابة الوسط"