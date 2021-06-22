السعودية.. السلطات تطلق تحذيرات والحرارة قد تقترب من الـ50 في مكة
Reuters SAUDI PRESS AGENCY
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حذر مركز الأرصاد السعودي، عبر إنذار جديد، من نشاط في الرياح السطحية، وتدني مستوى الرؤية، وارتفاع الأمواج في مكة المكرمة، مع التوقع باقتراب الحرارة من 50 درجة.
هذا وتوقع مركز الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيا، وتتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، وعسير، تمتد إلى مرتفعات الباحة، لافتا إلى أن الحرارة القصوى قد تصل إلى 48 درجة.
تنبيه - #منطقة_مكة_المكرمة - #الليث#جدة#رابغ— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) June 21, 2021
للتفاصيل https://t.co/fLKoN5ddjO#الإنذار_المبكر#طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصادpic.twitter.com/AtbcSLokPT
المصدر: RT