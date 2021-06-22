الأسد يلتقي في دمشق نائب رئيس الحكومة الروسية

التقى الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، اليوم الثلاثاء، يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية.

إقرأ المزيد

وقالت الوكالة إن بوريسوف هنأ الأسد، نيابة عن القيادة الروسية، بفوزه الواثق بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، مشيرا إلى أن نتائجها أكدت الثقة الكاملة لسكان سوريا في نهج الأسد الرامي إلى إعادة الوضع في البلاد إلى استقراره في أسرع وقت ممكن.

وذكر المسؤول الروسي أن وفدا كبيرا مكونا من برلمانيين وأعضاء الغرفة المدنية (وهي مؤسسة استشارية للمجتمع المدني في روسيا) شارك في مراقبة الانتخابات وقيم عالية تنظيم الاقتراع.

وتابع أن روسيا تعول على بدء الحكومة الجديدة في البلاد عملها في أقرب وقت، لا سيما أن حدة المشاكل التي تواجهها تتطلب حلولا عاجلة.

وأكد بوريسوف موقف روسيا المبدئي الداعم لسيادة سوريا ووحدتها وسلامتها الإقليمية وحق السوريين في تقرير مصيرهم، تماشيا مع قرار 2254 لمجلس الأمن الدولي.

كما جدد المسؤول استعداد موسكو للمضي قدما في مساعدة سوريا على إعادة إعمارها.

وكان بوريسوف زار سوريا في سبتمبر العام الماضي حيث أعلن حينها استمرار موسكو في دعم سوريا في حربها على الإرهاب وكذلك في جهودها الرامية إلى إعادة إعمار البلاد.

إقرأ المزيد

كما أكد نائب رئيس الوزراء الروسي بقاءه على اتصال وثيق مع رئيس القسم السوري من اللجنة السورية الروسية الحكومية المشتركة منصور عزام، مضيفا أن الجانبين بحثا خلال لقائهما اليوم الثلاثاء تفاصيل "التعاون الثنائي على مستوى الوزراء المختصة وتحديد سبل تفعيله في مختلف المجالات".

المصدر: "نوفوستي"