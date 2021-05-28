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بوتين يهنئ الأسد بفوزه في انتخابات الرئاسة السورية

أخبار العالم العربي

بوتين يهنئ الأسد بفوزه في انتخابات الرئاسة السورية
Sputnik Mikhail Klimentyev
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره السوري بشار الأسد بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس.

ونقل الكرملين عن بوتين قوله في برقية بعث بها إلى الأسد اليوم الجمعة: "أكدت نتائج التصويت بشكل كامل سمعتكم السياسية العالية وثقة مواطني بلدكم بالنهج الذي يمارس بقيادتكم لاستقرار الوضع في سوريا وتعزيز مؤسسات الدولة فيها بأسرع وقت ممكن".

وأشار الكرملين إلى أن بوتين شدد في البرقية على عزم روسيا على مواصلة تقديم مختلف أنواع الدعم إلى الشركاء السوريين في محاربة قوى الإرهاب والتطرف وتقديم عملية تسوية سياسية وإعادة إعمار البلاد.

وحصل الأسد 95.1 في المئة من أصوات الناخبين في الانتخابات الأخيرة.

المصدر: RT

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