20 إصابة وإحراق منزل فلسطيني باعتداء للمستوطنين في حي الشيخ جراح (فيديو)

اعتدى مستوطنون مساء يوم الاثنين على أهالي الشيخ جراح بالقدس، فيما اعتقل جنود إسرائيليون شابين وأصابوا 20 مواطنا خلال تفريقهم الأهالي الذي خرجوا للدفاع عن أنفسهم.

وأفاد عدد من سكان الحي بأن "المستوطنين وبحماية ومساندة قوات الاحتلال، هاجموا المنازل بالحجارة الأمر الذي تسبب بحالة من الرعب خاصة في صفوف الأطفال".

وأضافوا أنهم "أحرقوا منزل عائلة القاسم ومنعوا الشبان من إخماد النيران، في حين أطلق الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين واعتدوا على آخرين بالضرب وبغاز الفلفل".

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 20 إصابة جراء اعتداء قوات الاحتلال على أهالي الحي، 3 منها جراء غاز الفلفل، و13 بالغاز المسيل للدموع، وإصابتان بـ"المطاط"، وإصابتان جراء الاعتداء بالضرب، أحدهما رجل مسن أصيب برأسه نقل إثرها للمستشفى.

وأشارت إلى أن المستوطنين هاجموا مركبة إسعاف تابعة لها بالحجارة، فيما استهدفت قوات إسرائيلية مركبة إسعاف أخرى للجمعية بالمياه العادمة بشكل مباشر.

وقال الناشط صالح ذياب لوكالة "وفا"، إن قوات الإسرائيلية اعتقلت الشابين موسى الأطرش وأحمد أبو خضير، خلال قمعها للمواطنين الذين خرجوا للتصدي للمستوطنين، كما اقتحمت منزل عائلة الكرد.

#شاهد: حين دافع الشبان الفلسطينيون عن أنفسهم بعد رميهم بالكراسي من قبل المستوطنين، هجمت قوات الاحتـ.ـلال بوحشية على الضحية وتركت المعتدي!

قبل قليل من حي #الشيخ_جراح#انقذوا_حي_الشيخ_جراح#غازي_ابو_ملحم#ghazy_abu_melhem#JORDAN_BROTHER_PALSTEINpic.twitter.com/uNoybISmqw — Ghazi Abu Malhem (@GMalhem) June 22, 2021

#شاهد: حين دافع الشبان الفلسطينيون عن أنفسهم بعد رميهم بالكراسي من قبل المستوطنين، هجمت قوات الاحتـ.ـلال بوحشية على الضحية وتركت المعتدي!

قبل قليل من حي #الشيخ_جراح#انقذوا_حي_الشيخ_جراح#غازي_ابو_ملحم#ghazy_abu_melhem#JORDAN_BROTHER_PALSTEINpic.twitter.com/uNoybISmqw — Ghazi Abu Malhem (@GMalhem) June 22, 2021

ستوري مؤسف جداً من حي الشيخ جراح

وصوت منى الكرد بيشعرنا بكثير من الخزي ووالعار وقلة الحيلة#انقذوا_حي_الشيخ_جراحpic.twitter.com/umCvJzi63D — a7medshoman|أحمد شومان (@a7medshoman1) June 21, 2021

Colonial forces and it’s settlers continue arresting the young men who are trying to protect themselves from Israeli terrorism #SaveSheikhJarrah#EthnicCleansingpic.twitter.com/4Elh0Vop2j — المجتمع الرقمي الفلسطيني - UPDC (@UPALDC) June 21, 2021

🚨 🇵🇸 #URGENT - #Palestine | Les colons Israéliens ont allumé des incendies dans le quartier de #SheikhJarrah.



Plus de 20 Palestiniens ont été blessés à #SheikhJarrah (#Jérusalem) par des colons civils & les forces Israéliennes. #SaveSheikhJarrah#القدسpic.twitter.com/OdQTAl5anZ — Arab Intelligence - المخابرات العربية (@Arab_Intel) June 21, 2021

المصدر: وكالة "وفا"