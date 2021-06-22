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20 إصابة وإحراق منزل فلسطيني باعتداء للمستوطنين في حي الشيخ جراح (فيديو)

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20 إصابة وإحراق منزل فلسطيني باعتداء للمستوطنين في حي الشيخ جراح (فيديو)
20 إصابة وإحراق منزل في اعتداء للمستوطنين وجنود إسرائيليين على حي الشيخ جراح
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اعتدى مستوطنون مساء يوم الاثنين على أهالي الشيخ جراح بالقدس، فيما اعتقل جنود إسرائيليون شابين وأصابوا 20 مواطنا خلال تفريقهم الأهالي الذي خرجوا للدفاع عن أنفسهم.

وأفاد عدد من سكان الحي بأن "المستوطنين وبحماية ومساندة قوات الاحتلال، هاجموا المنازل بالحجارة الأمر الذي تسبب بحالة من الرعب خاصة في صفوف الأطفال".

وأضافوا أنهم "أحرقوا منزل عائلة القاسم ومنعوا الشبان من إخماد النيران، في حين أطلق الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين واعتدوا على آخرين بالضرب وبغاز الفلفل".

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 20 إصابة جراء اعتداء قوات الاحتلال على أهالي الحي، 3 منها جراء غاز الفلفل، و13 بالغاز المسيل للدموع، وإصابتان بـ"المطاط"، وإصابتان جراء الاعتداء بالضرب، أحدهما رجل مسن أصيب برأسه نقل إثرها للمستشفى.

وأشارت إلى أن المستوطنين هاجموا مركبة إسعاف تابعة لها بالحجارة، فيما استهدفت قوات إسرائيلية مركبة إسعاف أخرى للجمعية بالمياه العادمة بشكل مباشر.

وقال الناشط صالح ذياب لوكالة "وفا"، إن قوات الإسرائيلية اعتقلت الشابين موسى الأطرش وأحمد أبو خضير، خلال قمعها للمواطنين الذين خرجوا للتصدي للمستوطنين، كما اقتحمت منزل عائلة الكرد.

المصدر: وكالة "وفا"

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