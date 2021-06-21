استمرار التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا في البحرين

تتواصل في البحرين حملة التحصين الجماعي للسكان من فيروس كورونا المستجد بلقاح "سبوتنيك V" الروسي التي انطلقت في فبراير الماضي، حسبما كشفت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية.

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وذكرت الوكالة أن معطيات وزارة الصحة البحرينية تدل على عدم كشف أي أعراض جانبية سلبية بين المطعمين باللقاح الروسي الذي تبلغ فعاليته 94,3%.

وكانت الوزارة أعلنت أمس الأحد عن تمديد موعد الجرعة الثانية لتطعيم سبوتنيك وإعادة جدولتها حتى وصول الدفعات الجديدة، وذلك بسبب إعادة جدولة عمليات الإنتاج والتوريد للشركة المصنعة.

المصدر: "سبوتنيك" + موقع وزارة الصحة البحرينية