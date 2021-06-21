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استمرار التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا في البحرين

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استمرار التطعيم بلقاح
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التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي في البحرين
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تتواصل في البحرين حملة التحصين الجماعي للسكان من فيروس كورونا المستجد بلقاح "سبوتنيك V" الروسي التي انطلقت في فبراير الماضي، حسبما كشفت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية.

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وذكرت الوكالة أن معطيات وزارة الصحة البحرينية تدل على عدم كشف أي أعراض جانبية سلبية بين المطعمين باللقاح الروسي الذي تبلغ فعاليته 94,3%.

وكانت الوزارة أعلنت أمس الأحد عن تمديد موعد الجرعة الثانية لتطعيم سبوتنيك وإعادة جدولتها حتى وصول الدفعات الجديدة، وذلك بسبب إعادة جدولة عمليات الإنتاج والتوريد للشركة المصنعة.

المصدر: "سبوتنيك" + موقع وزارة الصحة البحرينية

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