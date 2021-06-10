فعالية وسلامة عاليتان.. نتائج اختبارات لقاح "سبوتنيك V" الروسي في البحرين

أكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا أظهر فعاليته وسلامته العاليتين خلال اختبارات جرت في البحرين.

وأعلن صندوق الاستثمارات المباشرة في بيان أصدره اليوم الخميس أن الاختبارات التي جرت في البحرين بمشاركة أكثر من خمسة آلاف شخص، وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، أظهرت أن فعالية اللقاح الروسي تصل 94.3 بالمائة بعد 14 يوما من تلقي الجرعة الثانية.

وأشار البيان إلى أن 98.6 بالمائة من حالات الإصابة بكورونا بين المشاركين في الاختبارات، بعد أكثر من أسبوعين من اكتمال تطعيمهم، كانت خفيفة.

وأكد صندوق الاستثمارات المباشرة أن هذه الأرقام تأتي بموجب إحصاءات وزارة الصحة البحرينية، وفقا لتحليل بيانات تم جمعها خلال فترة بين فبراير وأوائل مايو الماضيين.

ولفت البيان إلى أن الإحصاءات الخاصة باستخدام "سبوتنيك V" في حملة التطعيم ضد كورونا في مملكة البحرين تظهر أيضا سلامة اللقاح الروسي، بما في ذلك:

عدم رصد أي أعراض جانبية خطيرة نتيجة للتطعيم.

عدم رصد أي حالات وفاة مرتبطة بالتطعيم.

عدم رصد حالات لخثار الأوردة الدماغية نتيجة للتطعيم.

ولفت المدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، إلى أن الإحصاءات البحرينية تؤكد صحة الأرقام التي تم جمعها في دول أخرى تستخدم لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وقال دميترييف إن اللقاح الروسي يمثل عنصرا مهما ضمن "المحفظة الوطنية المتنوعة" الخاصة بالبحرين، مشددا على أن استخدام "سبوتنيك V" يسهم إسهاما ملموسا في الحد من عدد الإصابات الجديدة، وفي استئناف الأنشطة الاقتصادية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

المصدر: RT