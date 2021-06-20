الرياض.. العثور على جثة طفل مفقود منذ 11 يوما

تمكنت فرق الدفاع المدني في العاصمة السعودية الرياض من العثور على جثة الطفل فارس المفقود منذ 11 يوما، إثر سقوطه في مجرى وادي الحاير أثناء نزهة مع أسرته.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية أنه تم العثور عصر اليوم على جثة الطفل، بعد جهود مكثفة بذلتها فرق الدفاع المدني منذ فقدانه في الوادي المحاط بحشائش كثيفة.

وأشارت فرق الدفاع المدني إلى أن مواصفات الجثة التي عثر عليها مطابقة بنسبة 90% لمواصفات الطفل فارس، وسيتم اتخاذ الإجراءات الروتينية من استدعاء الطبيب وتشريح الجثة للتأكد بشكل كامل من هوية صاحبها.

فيديو | 10 أيام متواصلة للبحث عن الطفل "فراس" المفقود في وادي #الحائر بـ #الرياض.. ووالده لـ #نشرة_النهار: كثافة الأشجار تقف عائقا أمام عملية البحث#الإخباريةpic.twitter.com/lg8OIYBMzS — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 19, 2021

يذكر أن والد الطفل حاول إنقاذه لحظة سقوطه إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب قوة المجرى المائي وكثافة الحشائش.

المصدر: "الإخبارية"