الصحة الفلسطينية: سنتسلم مليون جرعة من لقاح "فايزر" على دفعات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أن الوزارة ستبدأ استلام مليون جرعة من لقاح "فايزر" بشكل آمن، على دفعات وتباعا خلال الأيام القادمة.

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وأضافت الكيلة، "ستحفظ الجرعات وتعطى للمواطنين ضمن المأمونية العالمية الموصى بها من قبل الشركة المصنعة ومنظمة الصحة العالمية، وضمن البروتوكلات الصحية المعمول بها في وزارة الصحة".

وذكرت الوزارة في بيان صادر مساء اليوم الجمعة أنها "تلقت عرضا من قبل الشركة المصنعة للقاح "شركة فايزر الأم في الولايات المتحدة الأمريكية"، بالحصول على نحو مليون جرعة بشكل مستعجل من الجانب الإسرائيلي، من خلال الشركة، على أن تقوم الشركة المصنعة، نهاية العام الحالي بإعطاء نفس الكمية للجانب الإسرائيلي من حصة فلسطين التي قامت الحكومة الفلسطينية بالتعاقد عليها ودفع تكلفتها من خزينة الدولة، حيث أعلن رئيس الوزراء. محمد اشتية عن ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء في وقت سابق".

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد دراسة عرض الشركة، ونتيجة للطلب العالمي الكبير على المطاعيم من قبل دول العالم، ومن أجل الإسراع في عملية التطعيم والوصول للمناعة المجتمعية "تطعيم نحو 70٪ من السكان بأسرع وقت ممكن" فإنه تمت الموافقة على الحصول على نحو مليون جرعة، عبر شركة "فايزر"، من الجانب الإسرائيلي، على أن تقوم الشركة بإعادة نفس الكمية للجانب الإسرائيلي من حصة فلسطين، نهاية العام الجاري.

وأضافت الوزارة "تم تطعيم نحو نصف مليون مواطن ضد فيروس كورونا، وقادرون على تطعيم نحو80 ألف مواطن يوميا في أكثر من 90 مركز تطعيم في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشددت وزارة الصحة على أنه تم تدقيق كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالمطاعيم من قبل لجنة فنية مختصة من وزارة الصحة الفلسطيني، والتي تؤكد صحة وصلاحية ومأمونية هذه المطاعيم.

من جانبها ناشدت وزيرة الصحة كافة المواطنين ضرورة التسجيل على منصة التطعيم وبالسرعة الممكنة من أجل تلقي المطاعيم.

المصدر: RT