تقرير: إسرائيل تقرر تسليم 1.2 مليون جرعة "فايزر" للسلطة الفلسطينية

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن إسرائيل قررت نقل 1.2 مليون جرعة من لقاح شركة "فايزر" المضاد لفيروس كورونا إلى السلطة الفلسطينية في الأيام المقبلة.

وبحسب ما ورد تم اتخاذ قرار بشأن هذه الخطوة خلال اجتماع يوم أمس الخميس بين وزير الصحة الجديد نيتسان هورويتز وكبار مسؤولي وزارة الصحة، على الرغم من اقتراح الفكرة لأول مرة خلال الحكومة السابقة لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أعلن أن الولايات المتحدة ستعمل مع المجتمع الدولي لتوفير 1.5 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا للفلسطينيين.

وفي أبريل الماضي، اشترت الحكومة الفلسطينية 4.5 مليون جرعة من لقاح "فايزر" و"سبوتنيكV" الروسي، وقال المسؤولون الفلسطينيون إنهم أنفقوا أكثر من 27.5 مليون دولار على اللقاحات.

المصدر: i24news