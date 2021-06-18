"الجيش الوطني الليبي" يعلن مقتل آمر سرية قاعدة "الواو" الجوية

أعلن الناطق باسم القيادة العامة "للجيش الوطني الليبي" اللواء أحمد المسماري، مقتل آمر سرية قاعدة "الواو" الجوية، إثر انفجار عبوة مفخخة أثناء تتبعه لخلية منفذي هجوم سبها.

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وقال المسماري، إن "عبوة مفخخة انفجرت في سيارة دورية كان يستقلها القائد الميداني علي محمد عثمان التباوي آمر سرية حماية قاعدة الواو الجوية بمنطقة الهروج، أثناء تتبع الدوريات الصحراوية التابعة للقيادة العامة لخلية منفذي هجوم سبها الانتحاري، الذي وقع مطلع الشهر الجاري".

وكان المسماري أعلن في وقت سابق إطلاق عملية "لتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه".

وقال المسماري إن القيادة العامة كلفت وحدات مشاة بدعم الجنوب الغربي بعد قيام العصابات الإرهابية التكفيرية بعمليات انتحارية ومحاولة تهديد الأمن العام، في منطقة الجنوب الغربي.

المصدر: الوسط