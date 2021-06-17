الجيش الليبي يكثف دورياته بعد مقتل قائد ميداني بانفجار سيارة مفخخة - فيديو

أكد "الجيش الوطني الليبي" أن قياداته وجهت بإرسال كتائب من المشاة إلى المحور الجنوب الغربي، لتعقب الإرهابيين والتكفيريين وطرد المرتزقة من المنطقة.

وقال: "نظرا لتصعيد العصابات التكفيرية للعمليات الإرهابية في الجنوب الغربي واستهدافها بسيارة مفخخة لموقع أمني وعسكري ورصد تحركاتهم من قبل الاستخبارات العسكرية وجهت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وحدات من كتائب المشاة بالتوجه للمنطقة لدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وذلك لتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه".

وتأتي العملية في إطار "تنفيذ المهام والواجبات المناطة بالقيادة العامة للقوات المسلحة في المحافظة على أمن الوطن وسلامة المواطن واجتثاث الإرهاب وقطع دابر كل من تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وكرامة الليبيين".

ونشر موقع "الجيش الليبي" فيديو لسيارة مفخخة استهدفت قائدا ميدانيا، أدت إلى مقتله.

ناصر حاتم الملف الليبي

المصدر: RT