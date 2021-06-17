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الإمارات ترسل 60 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى سقطرى اليمنية

أخبار العالم العربي

الإمارات ترسل 60 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى سقطرى اليمنية
وكالة "وام" الإماراتية
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أعلنت الإمارات إرسال 60 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى جزيرة سقطرى اليمنية، لتعزيز جهود التصدي للجائحة في الأرخبيل.

وحسب وكالة "وام" الرسمية، تجري حاليا الترتيبات من قبل فرق الهلال الأحمر الإماراتي لتنظيم حملة تطعيم مجانية ضد كورونا بمستشفى خليفة بن زايد في سقطرى تستهدف جميع سكان الأرخبيل.

وتهدف هذه الشحنة من المساعدات الطبية إلى توفير حماية أكبر للشرائح الضعيفة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتجعل من سقطرى أول محافظة يمنية تحظى بتوفير اللقاحات لجميع السكان دون استثناء.

وقالت "وام" إن هذه الخطوة تأتي تعزيزا للجهود التي تضطلع بها الإمارات للحد من انتشار جائحة كورونا، وانطلاقا من دورها الإنساني والريادي في مكافحة الجائحة.

المصدر: "وام"

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