الجيش الإسرائيلي يقر بتعرض جنديه المصاب عند حدود الأردن لـ"نيران صديقة"

أقر الجيش الأردني أن جنديه الذي أصيب مؤخرا خلال حادثة إحباط عملية تهريب شحنة من الأسلحة عند حدود الأردن تعرض لـ"نيران صديقة".

وأكد الجيش اليوم الخميس أن التحقيق الداخلي في الحادث أكد إصابة العنصر في قوات الاحتياط الذي جرح الاثنين الماضي عند الحدود الأردنية برصاص زملائه.

وألقى الجيش الإسرائيلي خلال الحادث القبض على ثلاثة مشتبه فيهم أصيب أحدهم أيضا، وبحوزتهم أكثر من 20 قطعة سلاح، منها 10 بنادق كلاشنيكوف وخمس بنادق قنص وبندقيتان من طراز "إم-16" وأربعة مسدسات.

المصدر: MIGnews