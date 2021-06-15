إسرائيل تكشف تفاصيل إحباط عملية تهريب أسلحة من الأردن وإصابة جندي بجروح

أصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا، أوضحت فيه تفاصيل عملية إحباط حرس الحدود الإسرائيلي عملية تهريب أسلحة غير قانونية على الحدود الأردنية، أصيب خلالها جندي إسرائيلي بجروح طفيفة.

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وقال المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان: "شرطة إسرائيل وحرس الحدود، بالتعاون مع قوات الجيش ووحدة المروحية التابعة للشرطة، أحبطوا الليلة الماضية عملية تهريب أسلحة غير قانونية على الحدود الأردنية"، مشيرا إلى أنه "تم القبض على المشتبهين الثلاثة، وتم ضبط بحوزتهم خلال التفتيش 10 بنادق كلاشينكوف، و5 بنادق قنص، و2 بندقية أوتوماتيكية من نوع M-16، و4 مسدسات، وأن الشرطة تنوي اليوم إحالتهم للمحكمة للنظر في طلب تمديد توقيفهم على ذمة التحقيق".

وأوضح البيان: "خلال العملية، تم ضبط أكثر من 20 قطعة سلاح غير قانوني، بينها بنادق قنص ورشاشات معدة للتوزيع والبيع داخل الدولة وفي يهودا والسامرة، وتم القبض على ثلاثة مشتبهين، حاولوا الفرار من القوات، وبعد مطاردة طويلة من قبل القوات بالقرب من السياج الحدودي وفي أعماق المنطقة".

وأكمل المتحدث باسم الشرطة: "خلال العملية، أصيب محارب احتياط، وأحد المشتبهين .. وتم نقلهما لتلقي العلاج في المركز الطبي سوروكا"، موضحا أنه "تمت إحالة بقية المشتبهين إلى وحدة "ماغين" للتحقيق، واليوم ستطلب الشرطة تمديد توقيفهم على ذمة التحقيق".

وأردف بيان الشرطة: "في غضون ذلك، أحبطت الوحدة محاولتين أخريتين لتهريب عشرات البنادق والمسدسات من الحدود الأردنية، والتي يقدر أيضا أنها كانت ستوزع وتباع في إسرائيل والضفة الغربية، وكانت مخصصة للاستخدامات الإجرامية والإرهابية"، مشددا على أن "شرطة إسرائيل ستواصل نشاطها العلني والسري، مع استخدام جميع الوسائل المتاحة امامها، من أجل إحباط عمليات التهريب من أي نوع من الحدود الجنوبية".

المصدر: RT