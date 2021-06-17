رجال دين في بونتلاند يعارضون بشدة قانونا جديدا يحظر ختان الإناث

أفادت صحيفة "الصومال الجديد"، بأن رجال الدين في بونتلاند أعربوا عن معارضتهم الشديدة لقانون بشأن حظر ختان الإناث كانت أقرته حكومة الولاية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن بعض رجال الدين في بونتلاند عقدوا مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء في العاصمة غروي، وذلك للتعبير عن "معارضتهم الشديدة للقانون الذي أقرته مؤخرا حكومة بونتلاند، والذي يحظر ختان الإناث".

ورأى هؤلاء الفقهاء أن القانون المذكور "ينتهك الشريعة الإسلامية"، وحثوا برلمان بونتلاند على عدم إقراره، حين يرفع إليه، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

وقال رجال الدين إن هذا المشروع كانوا يحاولون منذ فترة طويلة تنفيذه في البلاد، وانتقدوا الوزارة التي صاغته، ووصفوه بانه "ينشر الفساد في المجتمع".

ولفت رجال الدين إلى أن الحكومات الصومالية السابقة كانت رفضته، مشددين على "الحاجة إلى التوحد لمعارضته"، معربين في الوقت نفسه عن أملهم في أن يرفض من قبل نواب برلمان بونتلاند.

يشار إلى أن بونتلاند، منطقة تقع شمال شرق الصومال، وكانت أعلنت انفصالها من طرف واحد عام 1998.

المصدر: الصومال الجديد