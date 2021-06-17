المغرب يسجل 500 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، عن تسجيلها 500 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 500، مقارنة مع 476 الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 524975 حالة منذ بدء رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 3657 تعتبر نشطة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 4 وفيات جديدة جراء المرض خلال يوم، بعد أن تم رصد العدد ذاته يوم الثلاثاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 9221 بنسبة فتك عند مستوى 1.8%.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 303 حالات شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 512097 بنسبة تعاف تتجاوز 97%.

المصدر: "وكالة المغرب العربي للأنباء"