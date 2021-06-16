أبو الغيط يستقبل وزيرة الإعلام اللبنانية ويحذر من مخاطر استمرار "الانسداد السياسي"

استقبل الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.

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وجاء هذا الاجتماع إثر زيارة منال عبد الصمد للقاهرة، لحضور اجتماع الدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب.

هذا وأفاد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن "أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن تضامن الجامعة العربية مع لبنان في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد، جراء الانسداد السياسي أساسا، وكذا في ضوء التبعات الممتدة لحادث انفجار مرفأ بيروت"، مشيرا إلى أن "الجامعة تسعى جاهدة لتقديم المساعدة والدعم للبنان، وأنها بصدد إرسال شحنة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية إليه".

هذا وأكد المصدر أن موقف أبو الغيط ارتسم بتأكيده على "أهمية الإسراع بتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات، بحيث يجري تمكينها من إجراء الإصلاحات الضرورية".

وأوضح المصدر نقلا عن أبو الغيط، تشديد الأخير على "أهمية تحمل كافة القوى السياسية في لبنان المسؤولية للخروج بالبلاد من حالة الانسداد السياسي التي أوصلت البلاد إلى مأزق اقتصادي واجتماعي خطير".

المصدر: RT