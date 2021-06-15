طائرات حربية إسرائيلية تقصف هدفا تابعا لـ"كتائب القسام" في غزة

استهدفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر الأربعاء، موقع الخيل التابع لـ"كتائب القسام" بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت إذاعة تابعة لحركة "حماس" في غزة بأن الطيران الإسرائيلي هاجم معسكرا للتدريب في القطاع.

وأوضح مراسل RT أن القصف استهدف موقعا بمنطقة "معن" شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بثلاث غارات من طائرات إسرائيلية بدون طيار، تلتها غارتان على الموقع ذاته من مقاتلات حربية.

وقصف الطيران الإسرائيلي أيضا موقعا في "شارع 10" بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة بثلاث غارات من طائرات إسرائيلية بدون طيار، تبعتها غارتان من طائرات حربية على المكان ذاته.

وفي وقت لاحق، أكد الجيش الإسرائيلي توجيه ضربات جوية "لمجمعات حماس العسكرية" في غزة، ردا على إطلاق بالونات حارقة على إسرائيل.

وهذه هي الضربة الإسرائيلية الأولى في القطاع منذ وقف إطلاق النار الذي أنهى 11 يوما من القتال الشهر الماضي.

المصدر: RT