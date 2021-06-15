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السفارة الروسية في عمان: الأردن يستقبل السياح الروس المحصنين من كورونا بـ "سبوتنيك V"

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السفارة الروسية في عمان: الأردن يستقبل السياح الروس المحصنين من كورونا بـ
Reuters Muhammad Hamed
مطار عمان
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أعلنت السفارة الروسية لدى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، أن الأردن يستقبل السياح الروس المحصنين من مرض "كوفيد-19" بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.

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وأكدت السفارة لوكالة "تاس" الروسية أنه إذا كان لدى السائح شهادة توثق تلقيه اللقاح، فسلطات المملكة لا تطالبه بالخضوع لفحص PCR الثاني للكشف عن كورونا، بعد هبوط طائرته في مطار عمان.

ويوم الأحد الماضي أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أن بلاده وصلت إلى "مرحلة التعافي" من جائحة فيروس كورونا، وسط تراجع عدد الإصابات وتوسيع حملة التطعيم ضد الفيروس.

المصدر: "تاس"

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