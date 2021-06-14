وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الحرس الوطني الأمريكي في القاهرة

التقى وزير الدفاع المصري محمد زكي قائد الحرس الوطني الأمريكي دانيال هوكانسون، الذي يزور القاهرة رفقة وفد عسكري.

وبحث الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة للبلدين.

وأكد زكي "اعتزازه بعلاقات الشراكة الإستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية في مختلف المجالات"، مشيرا إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

من جانبه أشاد قائد الحرس الوطني الأمريكي بـ"علاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين"، معربا عن أمله في أن تشهد المرحلة المستقبلية "مزيدا من التعاون على نحو يلبي المصالح المشتركة للجانبين".

كما شهد الوزير المصري مراسم التوقيع على اتفاق الشراكة بين القوات المسلحة والحرس الوطني لولاية تكساس لتعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

ناصر حاتم

المصدر: RT