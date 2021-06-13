الصحة المصرية تكشف خطة دفعات لقاحات كورونا المتعاقد عليها خلال 2021

كشفت مصادر في وزارة الصحة المصرية، لوسائل إعلام محلية عن خطة الدفعات المتعاقد عليها من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر إنه "تم التعاقد مع البنك الإفريقي على توريد 20 مليون جرعة من لقاح (جونسون آند جونسون) لمصر وسيتم وصولها مصر في الربع الأخير من العام الجاري، إضافة إلى التعاقد مع الشركة الإماراتية التي حصلت على حق التوريد للقاح (سبوتنيك V) الروسي بالمنطقة، على 20 مليون جرعة، وسيتم التوريد حتى نهاية العام".

وأشارت إلى أن "مصر تستقبل شحنات من المواد الخام من لقاح (سينوفاك) الصيني على مدار الأشهر المقبلة، حيث تستهدف مصر تصنيع 40 مليون جرعة من اللقاح حتى آخر العام، كما تعاقدت وزارة الصحة على ملايين الجرعات من لقاح (سينوفارم)، إضافة إلى 40 مليون جرعة من لقاح (أسترازينيكا) ستصل قبل نهاية العام".

المصدر: RT







