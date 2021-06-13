حركة "مجتمع السلم" الجزائرية تعلن فوزها في الانتخابات وتحذر من "محاولات تغيير النتائج"

قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة "مجتمع السلم" الجزائرية، إن حزبه تفوق في الانتخابات التشريعية "في معظم الولايات الجزائرية وخارج البلاد".

وكتب مقري في بيان أن "حركة مجتمع السلم تؤكد أنها تصدرت النتائج في أغلب الولايات وفي الجالية، ونوجه وافر التحية والتقدير للمواطنين الذين صوتوا على قوائمنا في داخل الوطن وخارجه، غير أننا ننبه بأنه ثمة محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق السلوكيات السابقة، ستكون عواقبها سيئة على البلاد ومستقبل العملية السياسية والانتخابية".

وأضاف: "ندعو السيد رئيس الجمهورية إلى حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعليا وفق ما وعد به".

وكان رئيس هيئة الانتخابات في الجزائر أعلن مساء السبت أن نتائج الانتخابات البرلمانية الجزائرية التي شارك فيها أقل من ثلث الناخبين ستعلن خلال بضعة أيام.

المصدر: RT