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الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفيري إيران وفلسطين لدى سوريا

أخبار العالم العربي

الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفيري إيران وفلسطين لدى سوريا
الرئيس بشار الأسد يتقبل أوراق اعتماد مهدي سبحاني ـ (الرئاسة السورية)
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تقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم أوراق اعتماد الإيراني مهدي سبحاني والفلسطيني سمير الرفاعي سفيرين لبلادهما في سوريا

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المقداد يتسلم أوراق اعتماد السفير الفلسطيني الجديد في دمشق
المقداد يتسلم أوراق اعتماد السفير الفلسطيني الجديد في دمشق

وذكرت وكالة سانا أن الأسد استقبل السفيرين كلا على حدة في "قصر الشعب" بدمشق وتبادل معهما الحديث، وتمنى لهما النجاح في مهامهما.

وحضر المراسم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ووزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام.

وكان المقداد تسلم نسخة من أوراق اعتماد الرفاعي في 8 من الشهر الجاري سفيرا لدولة فلسطين خلفا لمحمود الخالدي الذي توفى في إبريل الماضي، وفي العاشر من الجاري تسلم المقداد نسخة من أرواق اعتماد سبحاني خلفا لجواد ترك أبادي.

وكانت وكالة "إرنا" أعلنت أن تعيين سبحاني جاء بناء على اقتراح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وتأييد الرئيس الإيراني، حسن روحاني.

 

المصدر: سانا + RT

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