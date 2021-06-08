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المقداد يتسلم أوراق اعتماد السفير الفلسطيني الجديد في دمشق

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المقداد يتسلم أوراق اعتماد السفير الفلسطيني الجديد في دمشق
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تسلم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة فلسطين الجديد في دمشق سمير الرفاعي خلفا لمحمود الخالدي الذي توفي في إبريل الماضي.

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وذكرت وكالة "سانا" أن المقداد أشاد خلال لقائه الرفاعي "بالمقاومة العظيمة التي أظهرها الشعب الفلسطيني للعالم أجمع ردا على الممارسات الأخيرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء حي الشيخ جراح وفي المسجد الأقصى"

ونقلت الوكالة عن الرفاعي أن سوريا "هي السند الحقيقي للقضية الفلسطينية ودفعت لأجل موقفها الثابت والراسخ منها أثمانا معمدة بدماء الشهداء".

وكانت السلطة الفلسطينية عينت الرفاعي وهو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض الأقاليم الخارجية، سفيرا في دمشق، وأدى اليمين أمام الرئيس محمود عباس في 30 من الشهر الماضي.

 

المصدر: سانا + RT

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