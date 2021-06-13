ليبيا.. خفر السواحل يعترض 1000 مهاجر غير شرعي في الـ48 ساعة الأخيرة

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن خفر السواحل الليبي اعترض 1000 مهاجر غير شرعي خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وكتبت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا صفاء مساهلي، في تغريدة عبر "تويتر": "تم اعتراض أكثر من 1000 مهاجر من قبل خفر السواحل الليبي في اليومين الماضيين".

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Over 1,000 migrants were intercepted by the #Libyan coast guard in the past two days.



More today. pic.twitter.com/8rZoFMhLdk — Safa Msehli (@msehlisafa) June 12, 2021

المصدر: RT