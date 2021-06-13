ليبيا.. خفر السواحل يعترض 1000 مهاجر غير شرعي في الـ48 ساعة الأخيرة
Reuters
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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن خفر السواحل الليبي اعترض 1000 مهاجر غير شرعي خلال الـ48 ساعة الأخيرة.
وكتبت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا صفاء مساهلي، في تغريدة عبر "تويتر": "تم اعتراض أكثر من 1000 مهاجر من قبل خفر السواحل الليبي في اليومين الماضيين".
Over 1,000 migrants were intercepted by the #Libyan coast guard in the past two days.— Safa Msehli (@msehlisafa) June 12, 2021
More today. pic.twitter.com/8rZoFMhLdk
المصدر: RT