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ليبيا.. خفر السواحل يعترض 1000 مهاجر غير شرعي في الـ48 ساعة الأخيرة

أخبار العالم العربي

ليبيا.. خفر السواحل يعترض 1000 مهاجر غير شرعي في الـ48 ساعة الأخيرة
Reuters
مهاجرون عبر البحر
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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن خفر السواحل الليبي اعترض 1000 مهاجر غير شرعي خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وكتبت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا صفاء مساهلي، في تغريدة عبر "تويتر": "تم اعتراض أكثر من 1000 مهاجر من قبل خفر السواحل الليبي في اليومين الماضيين".

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المصدر: RT

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