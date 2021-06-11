الأمم المتحدة: اعتراض أكثر من 200 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

اعترض خفر السواحل الليبي، يوم الجمعة، أكثر من 200 مهاجر كانوا متجهين إلى أوروبا قبالة ساحل ليبيا، وفقا لمتحدثة باسم الأمم المتحدة.

وقالت صفاء مسيهلي، المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة على "تويتر"، إنه من المتوقع إرسال المهاجرين إلى مراكز احتجاز ليبية حيث يتعرضون عادة "للابتزاز والإساءة" وفق تعبيرها.

وحتى الآن هذا العام، احتجزت السلطات الليبية أكثر من 11 ألف مهاجر "في ظروف مروعة" وفقا لما قالته صفاء.

وخلال السنوات الأخيرة، وصل مئات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا إما وحدهم أو من خلال إنقاذهم من البحر، فيما غرق الآلاف في الطريق.

المصدر: "أ ب"