الرئيس المصري يستقبل ولي العهد السعودي (صورة)

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ونشر السيسي عبر صفحته في "فيسبوك" صورة له برفقة ولي العهد السعودي، وعلق قائلا: "سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان. لقد تركز لقاءنا على بحث سبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

وأضاف الرئيس المصري: "أؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي".

المصدر: RT