مصدر لـRT: القوات الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة فوق مطار بغداد الدولي

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة فوق مطار بغداد الدولي خلال الهجوم الذي استهدف معسكر "فيكتوريا".

وقال المصدر لـRT، إن "منظومة دفاعية جوية أمريكية أسقطت طائرة مسيرة كانت تستهدف معسكر فيكتوريا الذي تتواجد فيه قوات أمريكية وعراقية".

وأكد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية في العراق، دخلت حالة الإنذار القصوى بعد هجومي اليوم على قاعدة بلد الجوية ومعسكر "فيكتوريا" بمطار بغداد الدولي.

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ومساء اليوم تعرضت قاعدة بلد الجوية التي تتواجد فيها شركات أمريكية، ومعسكر "فيكتوريا" في مطار بغداد الدولي حيث توجد قوات أمريكية، إلى قصف صاروخي.

يذكر أن "تنسيقية المقاومة العراقية" أعلنت قبل أيام في بيان صحفي، تصعيد هجماتها ضد القوات الأمريكية في العراق.

وفي وقت سابق، أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، عن "قلقه" من لجوء جماعات مسلحة إلى استخدام الطائرات المسيرة الصغيرة في هجمات ضد قواعد عسكرية بالعراق.

المصدر: RT