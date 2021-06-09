مصدر لـRT: القوات الأمريكية في العراق تدخل حالة الإنذار القصوى بعد هجومي اليوم

أكد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية في العراق، دخلت حالة الإنذار القصوى بعد هجومي اليوم على قاعدة بلد الجوية ومعسكر "فيكتوريا" بمطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لـRT، إن "القوات الأمريكية تتوقع تصاعد وتيرة الهجمات عليها خلال الأيام المقبلة، ولديها معلومات بشأن ذلك".

وأضاف، أن "حالة الإنذار لا تشمل السفارة الأمريكية فحسب أو قاعدة عين الأسد، بل حتى القواعد الموجودة في إقليم كردستان العراق".

ومساء اليوم تعرضت قاعدة بلد الجوية التي تتواجد فيها شركات أمريكية، ومعسكر "فيكتوريا" في مطار بغداد الدولي حيث توجد قوات أمريكية، إلى قصف صاروخي.

يذكر أن "تنسيقية المقاومة العراقية" أعلنت قبل أيام في بيان صحفي، تصعيد هجماتها ضد القوات الأمريكية في العراق.

المصدر: RT