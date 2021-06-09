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الدفاع الروسية: مقتل عسكري روسي وإصابة 3 آخرين جراء تفجير في سوريا

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الدفاع الروسية: مقتل عسكري روسي وإصابة 3 آخرين جراء تفجير في سوريا
Sputnik MIKHAIL ALAEDDIN
الشرطة العسكرية الروسية في سوريا (صورة من الأرشيف)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل عسكري روسي وإصابة 3 آخرين بجروح في تفجير لغم استهدف عربتهم المدرعة في محافظة الحسكة السورية.

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وأشارت وزارة الدفاع في بيان لها، إلى أن تفجير عبوة ناسفة استهدف دورية للشرطة العسكرية الروسية في ريف الحسكة يوم الأربعاء.

وأسفر الانفجار عن مقتل أحد العسكريين الروس وإصابة 3 آخرين بجروح.

وأكدت وزارة الدفاع أن الجرحى الثلاثة تم نقلهم إلى المستشفى حيث تم تقديم العلاج الطبي لهم، ولا يوجد أي خطر على حياتهم.

المصدر: تاس

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