وزير الداخلية السعودي يعلق على إعدام داعشي مصري
Reuters UMIT BEKTAS
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علق وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف على تنفيذ حد الحرابة بمصري ينتمي لتنظيم "داعش"، قتل رجل أمن أثناء أدائه صلاة الفجر في محافظة جدة.
وقال بن نايف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر: "تم القصاص.. الله يرحمك يا بطل".
وأرفق مع التغريدة صورة رجل الأمن.
تم القصاص— عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud (@AbdulazizSNA) June 9, 2021
الله يرحمك يا بطل ،، https://t.co/zyW49yHqfMpic.twitter.com/iXv7oz1NHr
وكانت وزارة الداخلية أعلنت تنفيذ حكم القتل حدا بحق وليد سامي الزهيري مصري الجنسية، المدان بتهمة قتـل الجندي أول في الدوريات الأمنية في محافظة جدة هادي بن مسفر القحطاني، وهو يؤدي صلاة الفجر بمصلى في محافظة جدة.
المصدر: "المصريون"