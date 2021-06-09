السعودية.. تنفيذ حكم الإعدام بحق داعشي مصري

نفذت وزارة الداخلية السعودية، حكم القتل حدا بشخص مصري الجنسية أقدم على قتل جندي أول في الدوريات الأمنية في محافظة جدة، وهو يؤدي صلاة الفجر بمصلى تابع لإحدى محطات الوقود بالمحافظة.

إقرأ المزيد

وقالت الداخلية السعودية في بيان: "نفذت وزارة الداخلية، حكم القتل حدا بجان مصري الجنسية في محافظة جدة، كان قد أقدم على عمل غادر، وبدافع إرهابي ضال، على قتل جندي أول في الدوريات الأمنية في محافظة جدة، وهو يؤدي صلاة الفجر بمصلى تابع لإحدى محطات الوقود بالمحافظة، كان قد توقف عنده في أثناء عمله لأداء الصلاة فيه، حيث استغل الجاني وجود االجندي بمفرده داخل المصلى فباغته أثناء جلوسه في التشهد بتسديد طعنات عدة، ما أدى إلى مقتله، حيث أسفر التحقيق معه عن إقراره بجريمته، وتبنيه المنهج التكفيري، وانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي".

وتابع البيان "وجه الاتهام إلى الجاني بارتكابه تلك الجريمة، واعتناقه منهجا إرهابيا، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بقتله بحد الحرابة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".

وأضاف البيان "تم تنفيذ حكم القتل بحد الحرابة بالجاني وليد سامي الزهيري، اليوم الأربعاء بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

المصدر: "واس"