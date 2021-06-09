الجيش الإسرائيلي يزيل بؤرة استيطانية جديدة أقيمت على أراضي الفلسطينيين

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قرر إزالة البؤرة الاستيطانية جفعات افيتار التي أقيمت على أراضي فلسطينيين في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية، في غضون 8 أيام.

وقال: "قائد المنطقة الجنرال تامير يادعي، وقع على قرار يوم الأحد يقضي بإخلاء البؤرة التي أقيمت الشهر الماضي على سفح جبل صبيح جنوبي بلدة بيتا".

وأضاف: "أمهل سكان البؤرة الجديدة 8 أيام لإخلائها وإزالة المباني والمنشآت التي أقاموها، ولن يسمح بإدخال أي مواد بناء لها خلال هذه الفترة"، مشيرا إلى أن "الجيش سيقوم بإزالة المنشآت بعد هذه المهلة إذا لم يتم إزالتها طواعية".

من جهته، وصف المسؤول المحلي في بلدية بيتا، موسى حمايل، قرار الجيش الإسرائيلي بإخلاء البؤرة الاستيطانية بـ"الجيد"، وقال: "ستبقى الفعاليات والاحتجاجات مستمرة حتى يتم تطبيق هذه القرار على الأرض".

وأضاف: "نريد أن يطبق هذه القرار وألا يكون هناك مزيد من الضحايا من أبناء البلدة. لدينا حاليا أكثر من 30 مصاب يستخدمون عكازات ولا نريد أن نرى عددا أكبر من ذلك".

وخلال موجة الاحتجاج على البؤرة الاستيطانية الجديدة فقدت البلدة اثنين من أبنائها، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنهما "قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي كما أصيب العشرات".

ونجح سكان بلدة بيتا خلال السنوات الماضية في إخلاء بؤر استيطانية حاول المستوطنون إقامتها على أراضيهم من خلال موجات من الاحتجاجات الشعبية.

المصدر: "رويترز"