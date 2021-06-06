فلسطين.. نشطاء يتداولون صورة لاتساع بؤرة استيطانية في نابلس

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر اتساع بؤرة الاستيطان خلال 10 أيام فقط في جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.

وأكد نائب رئيس بلدية "بيتا" موسى حمايل أنه "لم يثبت بيع أي دونم واحد للمستوطنين في جبل صبيح، وأن المواطنين أصدروا صكوك قيد لإثبات حقوقهم عبر القنوات القانونية، كخطوة مرادفة للمقاومة الشعبية التي يخوضونها في الآونة الأخيرة".

وقال: "أهمية جبل صبيح، أنه يقع شرق حاجز زعترة بحوالي نصف كيلومتر، ويطل على قرى بيتا ويتما وقبلان، أي على المناطق الشرقية التي يعتبرها الاحتلال امتدادا للمنطقة الاستيطانية من الغرب رأس العين، والتي تصل حتى زعترة".

وأضاف: "لم يعد خافيا على أحد أن الهدف هو خلق امتداد للبؤر الاستيطانية، إضافة إلى ذلك، السيطرة على المناطق المرتفعة، وعمل شريط يتجاوز الـ120 مترا من الشارع الممتد من زعترة حتى أريحا"، مبينا أن "المستوطنين سوف يستخدمون هذا الشريط لإغلاق أي منفذ ما بين شمال الضفة الغربية، وأن تأثيرات هذه المؤامرة ليست على قرى نابلس فحسب بل على الضفة الغربية كافة.

يذكر أن قوات الأمن الإسرائيلي اعتدت على مواطنين خرجوا في مسيرات رافضة للاستيطان، حيث ألقت قنابل الصوت والغاز واستخدمت الرصاص المطاطي والمعدني المغلف في البلدة مما أدى إلى إصابة عدد من الشبان.

RT

المصدر: RT + وكالات