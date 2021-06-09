سفير قطر: روسيا شريك استراتيجي وملف "إس-400" لا يزال مطروحا

أكد السفير القطري لدى موسكو، الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني، أن المشاورات لا تزال مستمرة بين الدولتين بشأن إمكانية تصدير منظومة "إس 400" الروسية للدفاع الجوي إلى الدوحة.

وقال الدبلوماسي القطري في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء: "أما بالنسبة لاتفاقية صواريخ الدفاع الجوية "إس 400" فلا جديد في هذا الموضوع و لا يزال هذا الموضوع مطروحا، لكن لا نتائج في الوقت الراهن".

وشدد السفير على أن العلاقات العسكرية بين الدوحة وموسكو "مهمة جدية"، ووصف العلاقات بين بلده ووزارة الدفاع الروسية بأنها "مميزة"، مذكرا باتفاقية التعاون العسكري التقني التي وقعتها قطر وروسيا في الدوحة عام 2018.

وذكر آل ثاني أن التعاون العسكري بين الدوحة وموسكو لا يزال مستمرا، مشيرا إلى زيارات الوفود المتبادلة بين الدولتين بهدف التدريب وتبادل المعلومات وفي مجالات أخرى.

وقال: "قطر لها علاقات مميزة مع روسيا، وكما أخبرتك فهي لا تنحصر في مجال واحد فقط، فقطر وروسيا عازمتان على توسيع التعاون الثنائي وتعميقه. وروسيا بالنسبة لدولة قطر هي شريك استراتيجي وشريك مهم في جميع المجالات".

وأشار السفير أيضا إلى علاقات مميزة تربط قطر مع روسيا وأقاليمها في مجالات التجارة والاقتصاد والثقافة، لافتا إلى توجيه دعوة إلى الدوحة للمشاركة في القمة الاقتصادية الكبيرة المزمع عقدها في مدينة قازان الروسية أواخر يونيو.

المصدر: "سبوتنيك"