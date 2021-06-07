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وزير خارجية بريطانيا يلتقي ولي العهد السعودي

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وزير خارجية بريطانيا يلتقي ولي العهد السعودي
Reuters
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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن الوزير دومينيك راب التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في السعودية، وبحثا الوضع المحيط بإيران والعلاقات الثنائية.

ونقل بيان وزارة الخارجية عن راب قوله: "المملكة المتحدة تؤكد التزامها بمعالجة تحدياتنا الأمنية المشتركة ومنها التهديدات الإيرانية والصراع المستمر في اليمن"، مؤكدا أن الرياض صديقة وثيقة وشريكة منذ أمد بعيد لبريطانيا.

وقالت الخارجية البريطانية إن راب، الذي التقى أيضا نظيره السعودي فيصل بن فرحان ناقش قضايا التجارة وتغير المناخ والمخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان "لا سيما في ما يتعلق بإصلاح العدالة وحرية التعبير الإعلامي".

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن بن سلمان وراب ناقشا الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وتأتي زيارة راب في الوقت الذي تعمل فيه الدول الكبرى على إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والذي عارضته السعودية لعدم تناوله برنامج طهران الصاروخي ودعمها لوكلاء بالمنطقة بما في ذلك في اليمن.

المصدر: "رويترز"

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