مصر.. صور تكشف عن كنز شقة الزمالك

كشفت صور نشرتها وسائل الإعلام المصرية عن كنز الزمالك، الذي عثرت عليه قوات الشرطة بالصدفة نهاية الشهر الماضي، أثناء دخول الشقة لتنفيذ حكم قضائي.

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وتضم المقتنيات لوحات ثمينة مرسومة بالزيت لرسامين عالميين، وتحفا وأنتيكات وعشرات الأوسمة والنياشين مختلفة الألوان والأحجام، التي تعود للعهد الملكي.

بالإضافة إلى صناديق مطعمة بالمجوهرات تحوي بداخلها كنوزا وتحفا نادرة وثمينة وأباريق وقطعا معدنية مكتوب عليها عبارة "العدل أساس الملك" وأخرى مرسوم عليها صورا لشخصيات أجنبية، وأوانٍ مطعمة بفصوص لامعة، وقطعا معدنية.

وقال نجل مالك الشقة أن والده كان من هواة جمع المقتنيات الثمينة، وشرائها في المزادات العلنية، بالإضافة إلى ما ورثه عن والده عن أبيه وأجداده، حيث إن والده عبد الفتاح باشا حسن، ووزير الداخلية في عهد الملك فاروق، وترك له الكثير من النياشين والأنتيكات والفضة والإكسسوارات.

وأضاف أن أغلب المقتينات المتواجدة في الشقة، تم شراؤها في مزادات داخل مصر وليس خارجها، بجانب أن بعض المقتنيات التي قيل أنها أثرية فهي من العصور الأوروبية: "والدي اشتراها عن طريق مزادات كتير، زي مزاد قصر عابدين 1958 و1959، لأنه من هواة الحاجات دي وهاويها وبيحب يحتفظ بيها، وموجودة في بيتنا على الحيطان وقدام كل الناس مش متخزنة ولا محطوطة تحت السلم".

المصدر: الوطن