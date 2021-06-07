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مصر.. صور تكشف عن كنز شقة الزمالك

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مصر.. صور تكشف عن كنز شقة الزمالك
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كشفت صور نشرتها وسائل الإعلام المصرية عن كنز الزمالك، الذي عثرت عليه قوات الشرطة بالصدفة نهاية الشهر الماضي، أثناء دخول الشقة لتنفيذ حكم قضائي.

مصر.. صور تكشف عن كنز شقة الزمالك
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نجل مالك شقة
نجل مالك شقة "كنز الزمالك" التي تحدث السيسي عنها يدلي بتصريحات جديدة

وتضم المقتنيات لوحات ثمينة مرسومة بالزيت لرسامين عالميين، وتحفا وأنتيكات وعشرات الأوسمة والنياشين مختلفة الألوان والأحجام، التي تعود للعهد الملكي.

بالإضافة إلى صناديق مطعمة بالمجوهرات تحوي بداخلها كنوزا وتحفا نادرة وثمينة وأباريق وقطعا معدنية مكتوب عليها عبارة "العدل أساس الملك" وأخرى مرسوم عليها صورا لشخصيات أجنبية، وأوانٍ مطعمة بفصوص لامعة، وقطعا معدنية.

مصر.. صور تكشف عن كنز شقة الزمالك

وقال نجل مالك الشقة أن والده كان من هواة جمع المقتنيات الثمينة، وشرائها في المزادات العلنية، بالإضافة إلى ما ورثه عن والده عن أبيه وأجداده، حيث إن والده عبد الفتاح باشا حسن، ووزير الداخلية في عهد الملك فاروق، وترك له الكثير من النياشين والأنتيكات والفضة والإكسسوارات.

مصر.. صور تكشف عن كنز شقة الزمالك

وأضاف أن أغلب المقتينات المتواجدة في الشقة، تم شراؤها في مزادات داخل مصر وليس خارجها، بجانب أن بعض المقتنيات التي قيل أنها أثرية فهي من العصور الأوروبية: "والدي اشتراها عن طريق مزادات كتير، زي مزاد قصر عابدين 1958 و1959، لأنه من هواة الحاجات دي وهاويها وبيحب يحتفظ بيها، وموجودة في بيتنا على الحيطان وقدام كل الناس مش متخزنة ولا محطوطة تحت السلم".

مصر.. صور تكشف عن كنز شقة الزمالك

المصدر: الوطن

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