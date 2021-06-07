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نجل مالك شقة "كنز الزمالك" التي تحدث السيسي عنها يدلي بتصريحات جديدة

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نجل مالك شقة
Reuters
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أدلى كريم عبد الفتاح نجل المستشار أحمد عبد الفتاح مالك شقة الزمالك بتصريحات جديدة عن الشقة التي تحدث عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وقال إن والده كان من هواة جمع المقتنيات الثمينة، وشرائها في المزادات العلنية بالإضافة إلى ما ورثه عن أبيه وأجداده، حيث أن والده عبد الفتاح باشا حسن، وزير الداخلية في عهد الملك فاروق، ترك له الكثير من النياشين والأنتيكات والفضة والإكسسوارات.

وأضاف في تصريح لصحيفة "الوطن" المصرية، أن معظم المقتينات المتواجدة في الشقة تم شرائها في مزادات داخل مصر وليس خارجها، بجانب أن بعض المقتنيات التي قيل أنها أثرية فهي من العصور الأوروبية: "والدي اشترها عن طريق مزادات كتير زي مزاد قصر عابدين 1958 و1959، لأنه من هواة الحاجات دي وهاويها وبيحب يحتفظ بيها، وموجودة في بيتنا على الحيطان وقدام كل الناس مش متخزنة ولا محطوطة تحت السلم".

وأكد عبدالفتاح أن الشقة لا تحتوى على كنوز كما قيل، ولكن بها لوحات لفنانين مشهورين وأنتيكات ثمينة، و12 خاتما ذهبيا ملك والدته وبعض قطع الألماظ: "والدي له تاريخ وهو راجل كويس جدًا وعمره 73 سنة سنة عمره ما هيعمل حاجة غلط"، مؤكدا أن والده من عائلة عريقة ولها تاريخ ممتد من أكثر من 300 سنة ولها جذور.

وأشار نجل مالك شقة الزمالك إلى أن والده يعمل في دولة الكويت منذ 25 عاما، ويأتي لمصر إجازة سنوية لا تتجاوز الـ20 يوم كان آخرها في شهر يناير2020.

المصدر: الوطن

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