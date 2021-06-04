مصر.. وسائل إعلام تكشف معلومات هامة عن صاحب شقة كنز الزمالك التي تحدث عنها السيسي (صور)

كشفت وسائل الإعلام المصرية معلومات عن مالك شقة الزمالك التي عثر بداخلها عن كنز كبير بالصدفة، وبعض محتوياته يعود لعصور تاريخية بعيدة.

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وقالت صحيفة "الوطن" المصرية أن مالك الشقة يدعى المستشار أحمد عبد الفتاح، مستشار سابق بمجلس الدولة، مؤكدة أنه نجل عبد الفتاح باشا حسن وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفد سنة 1951 في عهد الملك فاروق.

وأوضحت أن حرمه ابنة السيد محمد حامد محمود وزير الحكم المحلي في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وقالت أن مالك الشقة شغل في وقت سابق نائب رئيس مجلس الدولة حتى عام 2002، وقبلها أعير للعمل مستشارا للشؤون القانونية لسلطة عمان، وحاليا يعمل مستشارا في المحكمة الدستورية في الكويت.

ونوهت بأن مالك الشقة يعمل خارج مصر منذ 20 عاما ويتردد على شقة الزمالك في الإجازات التي يأتي فيها لمصر خلال العطلات السنوية.

المصدر: الوطن