الأردن يسجل 14 وفاة و528 إصابة جديدة بكورونا

سجل في الأردن الأحد 14 وفاة و528 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في الأردن إلى 9530، فيما بلغت الإصابات 739847.

المصدر: "عمون"