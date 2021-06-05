مسؤول في البورصة المصرية: على المستثمرين في شركة الحديد والصلب تحمل الخسائر

قال إيهاب السعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن شركة الحديد والصلب عانت من تراكم الديون منذ سنوات طويلة، ما أدى إلى اتخاذ قرار بضرورة تصفية الشركة.

وأضاف في مداخلة عبر قناة "المحور" مساء الجمعة أنه قبل تصفية الشركة، جرى فصل نشاط المحاجر الذي يحقق أرباحا عن نشاط مصنع الحديد والصلب، مع إدراج هذا النشاط بسهم في البورصة بشكل منفرد باسم "الحديد والصلب – المحاجر".

وأوضح أن مالك السهم الأصلي في شركة الحديد والصلب أصبح مالكا أيضا في شركة المحاجر، وبالتالي أصبح السهمان متواجدان في البورصة.

ودعا السعيد المستثمرين في الشركة إلى "تحمل الخسائر"، باعتبار الخسارة جزءا من الاستثمار.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب قررت في يناير المنصرم تصفية هذه الشركة بعد 67 سنة من عمرها، حيث تأسست عام 1954 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT