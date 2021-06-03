الكويت.. توقيف الناشطة لولوة الحسينان وزوجها خلال اعتصام

أوقفت الأجهزة الأمنية الكويتية الناشطة لولوة الحسينان وزوجها خلال مشاركتهما في اعتصامات ساحة الإرادة.

وذكرت مواقع كويتية أن مشادة كلامية وقعت بين لولوة الحسينان ومعتصمين آخرين، أثناء اعتصامهم في ساحة الإرادة كانت السبب في اعتقالهم.

فيديو| مشادة بين الناشطة لولوة الحسينان واثنين من المعتصمين استدعت تدخل قوات الأمن بسرعة ونقلهما إلى المخفر pic.twitter.com/maqL3N8Ux8 — خبر عاجل (@Breakingkw) June 2, 2021

وأظهر مقطع فيديو حفيدة الفنان مسافر عبد الكريم لولوة الحسينان وهي منفعلة على آخرين، بسبب خلاف شخصي بينها وبينهم فيما يبدو، على خلفية صدور حكم نهائي باتهام الكويت لجدها عبد الكريم بـ"الخيانة".

وجب التنويه حول بعض الأمور

اولاً لا أقبل الإساءة لأي مظلوم

وتم التطاول وشتم جدي الراحل

مسافر عبدالكريم بأكثر من موقف

بهدف الخصومة الشخصية ، اما

ما يُقال عن مايخص المرحوم النيابة

ليست جهة قضائية وليس لها اصدار

احكام فهي جهة تحقيق فقط . — لولوه الحسينان (@lolwalhussinan) June 3, 2021

وكتبت لولوة على "تويتر": "لا أقبل الإساءة لأي مظلوم وتم التطاول وشتم جدي الراحل مسافر عبدالكريم بأكثر من موقف بهدف الخصومة الشخصية، أما ما يُقال عن المرحوم، فالنيابة ليست جهة قضائية وليس لها إصدار أحكام فهي جهة تحقيق فقط".

وتابعت: "بعد أن رفعت شكوى في مخفر الصالحية، الآن صدر قرار بحبسهم وحبسي أنا وزوجي وبكل فخر ورأس مرفوع الآن سأدخل الحجز في مخفر الصالحية".

للتو خرجت من مخفر الصالحية

بكفالة ، رفضت ان اتنازل عن القضية

فتم حجزنا ، وشكراً من القلب لكل من

سأل تحية خاصة لكم 🙏🏼✌🏼 pic.twitter.com/gyyivv6A2E — لولوه الحسينان (@lolwalhussinan) June 3, 2021

المصدر: مواقع كويتية