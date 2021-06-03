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الكويت.. توقيف الناشطة لولوة الحسينان وزوجها خلال اعتصام

أخبار العالم العربي

الكويت.. توقيف الناشطة لولوة الحسينان وزوجها خلال اعتصام
twitter/lolwalhussinan
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أوقفت الأجهزة الأمنية الكويتية الناشطة لولوة الحسينان وزوجها خلال مشاركتهما في اعتصامات ساحة الإرادة.

وذكرت مواقع كويتية أن مشادة كلامية وقعت بين لولوة الحسينان ومعتصمين آخرين، أثناء اعتصامهم في ساحة الإرادة كانت السبب في اعتقالهم.

وأظهر مقطع فيديو حفيدة الفنان مسافر عبد الكريم لولوة الحسينان وهي منفعلة على آخرين، بسبب خلاف شخصي بينها وبينهم فيما يبدو، على خلفية صدور حكم نهائي باتهام الكويت لجدها عبد الكريم بـ"الخيانة".

وكتبت لولوة على "تويتر": "لا أقبل الإساءة لأي مظلوم وتم التطاول وشتم جدي الراحل مسافر عبدالكريم بأكثر من موقف بهدف الخصومة الشخصية، أما ما يُقال عن المرحوم، فالنيابة ليست جهة قضائية وليس لها إصدار أحكام فهي جهة تحقيق فقط".

وتابعت: "بعد أن رفعت شكوى في مخفر الصالحية، الآن صدر قرار بحبسهم وحبسي أنا وزوجي وبكل فخر ورأس مرفوع الآن سأدخل الحجز في مخفر الصالحية".

المصدر: مواقع كويتية

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