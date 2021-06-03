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عبد الله بن زايد يلتقي المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي

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عبد الله بن زايد يلتقي المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي
RT / www.wam.ae
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي
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التقى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبو ظبي استعراض العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في القرن الإفريقي وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، ودعم جهود التنمية في القارة الأفريقية.

ورحب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة جيفري فيلتمان مؤكدا حرص دولة الإمارات على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الإفريقي ودعمها ومساندتها للجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد.

المصدر: وام

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