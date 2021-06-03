مصر.. محامي الطيار المصري الراحل يعلق بعد التحفظ على أموال محمد رمضان

علق المحامي مجدي حلمي وكيل الطيار أشرف أبو اليسر على قرار الحجز الإداري على أموال الفنان محمد رمضان، قائلا: "هراجع إدارة التنفيذ والأحكام في مكتبي".

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وكشفت مصادر مصرفية لموقع "مصراوي"، سبب الحجز على أموال الفنان محمد رمضان. موضحةً أن القرار الخاص بأموال رمضان، ليس تحفظًا كما قال الفنان في مقطع فيديو نشره على حساباته، وإنما حجز متعلق بحكم قضائي خاص بقضية الطيار أشرف أبو اليسر.

وقال المحامي بالنقض أحمد الجنزوري إن حالات التحفظ على أموال أي شخص تكون بموجب قرار من النائب العام أو حكم قضائي. وأضاف "الجنزوري" في تصريحات لمصراوي اليوم أن الحجز على أموال محمد رمضان من الأرجح تمت عن طريق محكمة استئناف القاهرة، بموجب الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر الذي توفي أبريل الماضي بـ6 ملايين جنيه.

وأوضح الجنزوري أن الطريقة التي تمت لتنفيذ الحكم جاءت على النحو التالي؛ توجه المحامي مجدي حلمي دفاع الطيار المتوفى إلى محكمة استئناف القاهرة بموجب الحكم الصادر أبريل الماضي بتعويض موكله 6 ملايين جنيه، ومن ثم أرسلت المحكمة طلبا إلى البنك المركزي لمعرفة رصيد حساب "رمضان" مطالبة إياه بالحجز على أمواله لحين سداد مبلغ التعويض.

وأشار إلى أن البنك المركزي نفذ طلب محكمة استئناف القاهرة وحجز على أموال محمد رمضان لحين سداد مبلغ التعويض.

وعن السيناريوهات أمام محمد رمضان بعد القرار، أوضح الجنزوري أنه أمام طريقين أولهما التقدم بشق عاجل أمام محكمة النقض لوقف تنفيذ الحكم، وثانيهما تسديد التعويض للطيار من أمواله الخاصة؛ لإنهاء الحجز.

يذكر أن الطيار أشرف أبو اليسر، توفي 25 أبريل الماضي في أحد المستشفيات الخاصة، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وشغل أبو اليسر الجمهور عقب أزمته مع الفنان محمد رمضان، وحصل بسببها على تعويض قدره 6 ملايين جنيه عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية قضت في 7 أبريل الماضي، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضًا للطيار أشرف أبو اليسر عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

المصدر: مصراوي