النيابة المصرية ترد على التحفظ على أموال محمد رمضان ومصدر يكشف السبب

أكد مصدر قضائي بالنيابة المصرية أن التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان لا اختصاص للنيابة العامة به، وأن أمر التحفظ متعلق بتنفيذ حكم قضائي.

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وكشفت مصادر مطلعة تفاصيل التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان في أحد البنوك، مؤكدة أن السبب الرئيسي للتحفظ على الأموال، هو الحكم الصادر ضده بسداد مبلغ 6 ملايين جنيه كتعويض لأسرة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

وأكدت المصادر، أن قرار التحفظ على الأموال قرار قضائي بناء على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية ضد الفنان محمد رمضان، في القضية التي طالب فيها الطيار الراحل بتعويض مادي عن الخسائر التي تعرض لها هو وأسرته، بسبب نشر الفنان لمقطع مصور له داخل كابينه الطائرة، ما تسبب في فصله من عمله نهائيًا.

وكان الفنان محمد رمضان قد قال إنه جرى التحفظ على أمواله في بنك شهير بالقاهرة.

ونشر محمد رمضان، فيديو يعلن من خلاله تحفظ الدولة على أمواله.

المصدر: الأهرام + الوطن