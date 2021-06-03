مصر.. رد من البنك المتحفظ على أموال محمد رمضان

أعلن بنك "سي أي بي" المصري، أنه سيصدر بيانا تفصيليا حول واقعة التحفظ على أموال الفنان المصري محمد رمضان.

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وقال البنك في تصريحات لموقع "الوطن" إن الواقعة المشار إليها سيجري الإفصاح عن تفاصيلها ببيان رسمي، لتوضيح ملابسات ما أثاره الفنان محمد رمضان، من حجز البنك على أمواله.

وكان الفنان محمد رمضان، قد قال إنه جرى التحفظ على أمواله داخل بنك شهير بالقاهرة.

ونشر محمد رمضان، فيديو يعلن من خلاله تحفظ الدولة على أمواله.

المصدر: الوطن