الأمن يكشف سبب سقوط 17 ضحية في معركة بصعيد مصر

كشفت الأجهزة الأمنية في مصر غموض حادث مذبحة قرية أبو حزام بقنا، والتي سقط بسببها 17 ضحية بين قتيل وجريح.

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وتبين أن الخلاف بين عائلتي السعدية والأوامر كان سببه ماكينة ري، قبل أن يحتدم الأمر ويسفر عن جريمة قتل، ويتحول الأمر بين العائلتين إلى الأخذ بثأر القتيل، وتدور معركة راح ضحيتها عدد من القتلى والمصابين.

ولا يزال المتهم الأساسي في الواقعة هاربا من الأجهزة الأمنية، وفرضت قوات الأمن حظر التجوال في القرية للسيطرة على الأزمة، وتقديم المذنبين إلى العدالة.

كما ألقت قوات الأمن القبض على 15 شخصا من العائلتين للتحقيق معهم حول الواقعة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية