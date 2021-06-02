 
مباشر

مصر.. القبض على 15 متهما في "مذبحة أبو حزام"

أخبار العالم العربي

مصر.. القبض على 15 متهما في
Reuters AA/ yh
الشرطة المصرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qjem

أوقفت قوات الأمن المصرية، مساء الأربعاء، 15 متهما بالمشاركة في اشتباك مسلح بين عائلتي السعدية والعوامر بقرية أبو حزام بنجع حمادي، ما خلف 10 قتلى.

إقرأ المزيد
مصر.. سقوط 10 قتلى و7 جرحى في اشتباك مسلح بين عائلتين في قنا
مصر.. سقوط 10 قتلى و7 جرحى في اشتباك مسلح بين عائلتين في قنا

ومشطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قرية أبو حزام والقرى المجاورة لها، وفرضت طوقا أمنيا بداخلها لضبط المتهمين.

وبينت التحريات الأولية أن المتهمين أمطروا ركاب سيارة بوابل من الأعيرة النارية أخذا بالثأر بعد وفاة أحد أبناء العائلة، إلا أن السيارة المحملة بالنساء والأطفال كان على متنها أفراد من عائلات أخرى.

كما فرضت مديرية أمن قنا تعزيزات شرطية مكثفة بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات بين كلا العائلتين.

ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا