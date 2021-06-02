مصر.. القبض على 15 متهما في "مذبحة أبو حزام"

أوقفت قوات الأمن المصرية، مساء الأربعاء، 15 متهما بالمشاركة في اشتباك مسلح بين عائلتي السعدية والعوامر بقرية أبو حزام بنجع حمادي، ما خلف 10 قتلى.

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ومشطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قرية أبو حزام والقرى المجاورة لها، وفرضت طوقا أمنيا بداخلها لضبط المتهمين.

وبينت التحريات الأولية أن المتهمين أمطروا ركاب سيارة بوابل من الأعيرة النارية أخذا بالثأر بعد وفاة أحد أبناء العائلة، إلا أن السيارة المحملة بالنساء والأطفال كان على متنها أفراد من عائلات أخرى.

كما فرضت مديرية أمن قنا تعزيزات شرطية مكثفة بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات بين كلا العائلتين.

ناصر حاتم

المصدر: RT