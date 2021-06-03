الدوحة تفرج عن عامل كيني متهم بنشر "معلومات مضللة"

أعلنت منظمتان حقوقيتان، أن السلطات القطرية، أطلقت سراح عامل كيني اعتقلته قبل حوالى شهر بتهمة تلقي أموال من جهة أجنبية بغرض نشر "معلومات مضللة" داخل الدولة.

وكانت السلطات القطرية أعلنت يوم السبت أن مالكولم بيدالي (28 عاما) موقوف لديها وسيخضع للمحاكمة بتهم "ارتكاب جرائم تتعلق بمدفوعات تلقاها من جهة أجنبية لإنتاج وتوزيع معلومات مضللة داخل دولة قطر"، مشيرة إلى أنه "يتلقى المشورة القانونية والتمثيل قبل موعد المحكمة، الذي لم يتم تحديده بعد".

وقالت منظمة العفو الدولية إن بيدالي "لم يعد رهن الاعتقال، لكنه يواجه في قطر اتهامات ملفقة بشكل واضح تتعلق بنشاطه"، مؤكدة أنه "يجب إسقاط جميع التهم المتعلقة بعمله في مجال حقوق الإنسان".

بدورها أكدت منظمة "حقوق المهاجرين" إطلاق السلطات القطرية سراح مالكولم بيدالي الذي يغرد عن وضع العمال في قطر باسم مستعار هو "نواه".

ووفقا لمنظمة العمل فإن بيدالي"أخفي قسرا منذ 4 مايو عندما اقتيد من سكن العمال حيث يعيش، للاستجواب من جانب جهاز أمن الدولة القطري"، مبينة أنه "حارس أمن ومدون وناشط اعتاد أن يعبر عن آرائه علنا حول محنة العمال الأجانب من أمثاله، وكتب لعدد من المنصات على الإنترنت".

وأضافت: "قبل أسبوع من إلقاء القبض عليه، قدم بيدالي عرضا أمام مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني ونقابات العمال حول تجربته في العمل في قطر".

المصدر: "أ ف ب"